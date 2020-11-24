"Бизнес страдает, а люди гуляют": Олег Гороховский о локдауне выходного дня

Сооснователь Monobank Олег Гороховский озвучил мнение относительно карантина выходного дня.

На своей странице в Facebook он рассказал, как выглядела активность клиентов до и после введения карантинных ограничений.

Согласно его данным, на выходных 7 и 8 ноября, до введения карантина, было совершено 2,55 миллиона покупок в магазинах на 630 миллионов гривен.

В первые карантинные выходные, 14 и 15 ноября, число покупок сократилось до 2,14 млн. (на 16,2%) на сумму 438 млн. гривен (- 30,5%).

На вторых карантинных выходных, 21 и 22 ноября, было совершено 2,10 млн. покупок (-17,9%) на 433 млн.грн. (-31,2%).

В свою очередь, операции в онлайн-магазинах подросли относительно незначительно.

На выходных 7 и 8 ноября, до введения карантина, клиенты совершили 956 тыс. покупок в интернете на 248,5 млн.грн.

14 и 15 ноября эти показатели возросли до 965 тыс. покупок (+0,94%) на 257 млн.грн. (+3,54%).

21 и 22 ноября - 985 тыс. покупок (+3,04%) на 271 млн.грн. (+9,18%).

Гороховский поделился выводами относительно этой ситуации.

"Отсутствие контроля, с одной стороны, и дисциплины у населения, с другой, привело к тому, что только 16-18% клиентов сидят дома, точнее даже не факт, что они сидят дома - они просто не могут пойти в закрытые заведения. В результате - бизнес страдает, а люди гуляют. Что и требовалось доказать", - написал он.

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