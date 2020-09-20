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Минфин: рост ВВП в 2021 году вполне реалистичен на уровне 4,6%

Минфин: рост ВВП в 2021 году вполне реалистичен на уровне 4,6%
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Минфин Украины ожидает, что в 2021 году Украина выйдет на уровень роста валового внутреннего продукта в 4,6 процента, и такой рост является реалистичным. Об этом в интервью Радио Свобода сказал профильный министр Сергей Марченко.

"Мы планируем в следующем году 4,6% роста ВВП. И по этим параметрам, я считаю, у нас все достаточно так нормально, умеренно. Этот бюджет является реалистичным.

Он не надутый по доходам, не популистский по расходам. Этот бюджет сбалансирован. И мы постараемся... Например, в 2022 году дефицит уже будет 4,5%, а в 2023-м - 3,5%", - спрогнозировал министр.

Марченко добавил, что совместно с бюджетным комитетом его ведомство подало "индикативы" по каждому министерству до 2023 года с указанием сумм расходов, которые они могут получить. 

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"То есть, мы провели практику среднесрочного планирования, которую, к сожалению, мы не смогли вовремя сделать из-за коронакризиса в июне", - отметил министр.

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Украина, Минфин, ВВП, Сергей Марченко.

Автор:

Телеграф
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