В СНБО прояснили сроки и условия введения локдауна в Украине

В связи с распространением коронавируса в Украине власти решили ввести тотальный локдаун, но сроков так и не назвали. Когда же планируют усилить ограничения?

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украина 24.

По его словам, что локдаун точно введут, но пока нет точной даты, будет ли это в декабре 2020 или с 2 января 2021 года.

В то же время, Данилов отметил, что 30 ноября у президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание, на котором решали, каким образом будет вводиться локдаун.

Он подчеркнул, что все зависит от того, какой будет ситуация в стране, и как будет соблюдать карантин население Украины.

Стоит напомнить, что ранее в сети дали ответ, как будет работать транспорт во время тотального локдауна в Украине.

Читайте также в материале "Телеграф": Будет ли введен "интеллектуальный локдаун" и, что он предусматривает?