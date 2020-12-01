Коронавирус за сутки смогли победить больше 10 тысяч украинцев

По состоянию на утро 1 декабря в Украине продолжает распространяться коварный коронавирус. Таким образом за прошедшие 24 часа в стране обнаружили 12 498 новых случаев COVID. В то же время, страшное заболевание за сутки смогли побороть более 10 тыс украинцев.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

За прошлые сутки в Украине:

госпитализировали - 1 470 человек;

умерло - 221;

выздоровело - 10 023 человека;

провели тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).

С начала пандемии:

заболели - 745 123 человека;

выздоровело - 355 172 человека;

летальних случаев - 12 548;

провели ПЦР-тестов - 4 562 589.

За прошедшие 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.

Ситуация с коронавирусом в регионах:

Киев - 72 277 случаев;

Винницкая обл. - 17 569 случаев;

Волынская обл. - 24 483 случая;

Днепропетровская обл. - 39 659 случаев;

Донецкая обл. - 23 157 случаев;

Житомирская обл. - 30 100 случаев;

Закарпатская обл. - 23 438 случаев;

Запорожская обл. - 31 608 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 37 017 случаев;

Киевская обл. - 38 528 случаев;

Кировоградская обл. - 5382 случая;

Луганская обл. - 6350 случаев;

Львовская обл. - 46 891 случай;

Николаевская обл. - 18 985 случаев;

Одесская обл. - 45 838 случаев;

Полтавская обл. - 22 763 случая;

Ровенская обл. - 31 283 случая;

Сумская обл. - 29 627 случаев;

Тернопольская обл. - 28 095 случаев;

Харьковская обл. - 55 702 случая;

Херсонская обл. - 10 371 случай;

Хмельницкая обл. - 29 751 случай;

Черкасская обл. - 23 590 случаев;

Черновицкая обл. - 33942 случаи;

Черниговская обл. - 18 717 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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