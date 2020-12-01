Коронавирус за сутки смогли победить больше 10 тысяч украинцев

По состоянию на утро 1 декабря в Украине продолжает распространяться коварный коронавирус. Таким образом за прошедшие 24 часа в стране обнаружили 12 498 новых случаев COVID. В то же время, страшное заболевание за сутки смогли побороть более 10 тыс украинцев.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.
За прошлые сутки в Украине:
- госпитализировали - 1 470 человек;
- умерло - 221;
- выздоровело - 10 023 человека;
- провели тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
С начала пандемии:
- заболели - 745 123 человека;
- выздоровело - 355 172 человека;
- летальних случаев - 12 548;
- провели ПЦР-тестов - 4 562 589.
За прошедшие 24 часа наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировали в городе Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.
Ситуация с коронавирусом в регионах:
- Киев - 72 277 случаев;
- Винницкая обл. - 17 569 случаев;
- Волынская обл. - 24 483 случая;
- Днепропетровская обл. - 39 659 случаев;
- Донецкая обл. - 23 157 случаев;
- Житомирская обл. - 30 100 случаев;
- Закарпатская обл. - 23 438 случаев;
- Запорожская обл. - 31 608 случаев;
- Ивано-Франковская обл. - 37 017 случаев;
- Киевская обл. - 38 528 случаев;
- Кировоградская обл. - 5382 случая;
- Луганская обл. - 6350 случаев;
- Львовская обл. - 46 891 случай;
- Николаевская обл. - 18 985 случаев;
- Одесская обл. - 45 838 случаев;
- Полтавская обл. - 22 763 случая;
- Ровенская обл. - 31 283 случая;
- Сумская обл. - 29 627 случаев;
- Тернопольская обл. - 28 095 случаев;
- Харьковская обл. - 55 702 случая;
- Херсонская обл. - 10 371 случай;
- Хмельницкая обл. - 29 751 случай;
- Черкасская обл. - 23 590 случаев;
- Черновицкая обл. - 33942 случаи;
- Черниговская обл. - 18 717 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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