Арахамия разъяснил, что предусматривает «интеллектуальный локдаун»

В связи с пандемией коронавируса в Украине, власти решили ввести тотальный локдаун ближе к Новому Году. Уже было предложено несколько вариантов карантина один из которых "интеллектуальный локдаун". Что же это такое?

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в эфире "Свободы слова".

По его словам, интеллектуальный локдаун не подразумевает за собой одновременный выход с карантина всех областей, а учитывает эпидемиологическую ситуацию в отдельных регионах.

Таким образом, города, в которых ситуция с коронавирусом будет лучше, выйдут раньше с локдауна, нежели те, в которых эпидситуация хуже и даже могут продлевать меры ограничения.

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