Будет ли работать транспорт во время локдауна: всплыли детали

В сети появилась информация об итогах заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинета министров.

Об итогах встречи сообщается в Телеграм-канале журналиста Валерия Калныша "Черная лампа".

Со слов источников журналиста, решение о введении локдауна до сих пор не принято.

"Кстати, само слово локдаун не очень подходящее. Локдаун – это когда все закрыто, все дома. Нет. Такой сценарий вводить не планируется. Будут "усиленные карантинные меры". Какие именно – обсуждаются", - сказано в сообщении.

Участники заседания также не смогли прийти к решению относительно дат "локдауна".

В сообщении указано, что на данный момент рассматриваются два сценария.

"Первый сценарий – декабрьский - предусматривает введение "локдауна" с 7 декабря и до новогодних праздников. Второй – январский – предусматривает ввод с новогодних праздников, условно, 28 декабря и несколько недель в январе", - указано в сообщении.

Отмечается, что у сценариев есть общая черта - все они предусматривают продолжение работы общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, в СМИ накануне появилась информация о том, что "локдаун" в Украине будет введен с 23-24 декабря и будет длится до 15 января.