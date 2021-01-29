В МИД РФ отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

27 января во временно оккупированный Донецк приехала российская пропагандистка и главред RT Маргарита Симоньян.

Симоньян выступила на форуме оккупантов "Русский Донбасс" и заявила, что России следует "забрать Донбасс домой".

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - заявила главред RT.

В МИД РФ уже отреагировали на слова Симоньян и заявили, что это "ее личная точка зрения".

"Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах", — сказала спикер МИД РФ Мария Захарова российскому каналу Дождь, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Мария Захарова назвала заявления Симоньян по Донбассу ее личной точкой зрения. «Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — отметила Захарова в эфире Дождя https://t.co/vl2LKXC1El — Дождь (@tvrain) January 28, 2021

Следует отметить, что к форуму, который устроили сепаратисты, кроме Симоньян, присоединились ее муж, телеведущий канала НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и депутат Госдумы Андрей Козенко.