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В МИД РФ отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

В МИД РФ отреагировали на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook

27 января во временно оккупированный Донецк приехала российская пропагандистка и главред RT Маргарита Симоньян.

Симоньян выступила на форуме оккупантов "Русский Донбасс" и заявила, что России следует "забрать Донбасс домой". 

 "Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, большой, нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой", - заявила главред RT.

В МИД РФ уже отреагировали на слова Симоньян и заявили, что это "ее личная точка зрения".

"Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах", — сказала спикер МИД РФ Мария Захарова российскому каналу Дождь, указав, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником.

Следует отметить, что к форуму, который устроили сепаратисты, кроме Симоньян, присоединились ее муж, телеведущий канала НТВ Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и депутат Госдумы Андрей Козенко.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Донецк, Россия, Донбасс, МИД РФ, Маргарита Симоньян, Мария Захарова.
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