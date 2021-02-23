Потери ВСУ на Донбассе 23 февраля: появились имя погибшего бойца и данные о состоянии раненого (фото)

Во вторник, 23 февраля, на Донбассе, вблизи Зайцево, погиб военнослужащий 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Дмитрий Сардак из Одессы.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович. Во время обстрела сержант Сардак получил осколочное ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в последний путь сержанта Дмитрия проведут в его родной Одессе.

"У погибшего воина осталась жена", - добавляют в пресс-службе ОМБр.

Что касается раненного в этот день бойца, то как сообщил начальник регионального отделения информационного агентства "АрмияInform" Виталий Саранцев, он на данный момент находится в реанимации военного медцентра Северного региона в Харькове. За его жизнь борются медики.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 22 февраля, возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета был убит украинский военный – 43-летний Сергей Петраускас.