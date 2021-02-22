Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки

Военный обозреватель и волонтер Александр Карпюк (Серж Марко) считает, что причиной массовых потерь боевиков на Донбассе в районе Горловки стала потеря связи между оккупантами в этом районе, из-за чего боевики, подумав, что позицию заняли ВСУ, открыли огонь по своим же.

Об этом он рассказал в комментарии "Радио Свобода".

"Когда шел бой, коллаборанты потеряли связь с одной из своих позиций: это брошенная газораспределительная станция под Горловкой. Они решили, что позиция для них потеряна, и туда уже зашли украинские морпехи. Это вызвало панику, после чего огонь с позиций морпехов был перенесен на газораспределительную станцию, которую они плотно обстреляли артиллерией тоже на глазах СЦКК и ОБСЕ. Их реакцию можно назвать, мягко говоря, недоумением: когда при тишине противник обстреливает сначала чужие позиции, потом свои", - поделился подробностями он.

По словам волонтера, уже утром были подняты коптеры и включены камеры, коптеры сняли и трупы на газораспределительной станции, и в селе возле станции.

"Я не имею допуска к этой информации, но мне говорили, что было подтверждение по десяти телам, разбросанным в этой местности, плюс были перехваты за сутки, что были потери один или два человека – то есть за полтора суток их потери составили больше десяти человек (это без раненых): лежали тела, тела вывозили – это фиксировалось коптерами", - добавил Карпюк.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что была ли это операция ВСУ или халатность российских формирований, все это – в интересах Украины.

"В первом случае это развенчивает мифы, что украинская сторона не отвечает на обстрелы, а во втором показывает, что у боевиков происходит полный бардак. По данным украинской разведки, там пребывает порядка 800 офицеров армии России. Естественно, такие вопросы, как артудары, требуют согласования. Тут произошла либо халатность – подразделения потеряли координацию и не могли установить местоположение для удара по наводке, что свидетельствует о невысоком уровне подготовки – либо это была спецоперация украинских войск, что тоже не есть плохо, потому что мы не должны просить прощение за то, что, когда по нам стреляют, мы стреляем в ответ", – отмечает Мусиенко.

Как сообщал "Телеграф", один из главарей группировки "ДНР" Игорь Безлер ранее сообщил, что возле Горловки погибли около 20 боевиков. Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко назвал цифру в 10 погибших и 3 раненных. При этом он отметил, что в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.