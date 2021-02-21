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Боевик Безлер проговорился о крупных потерях "ДНР" на Донбассе

Боевик Безлер проговорился о крупных потерях "ДНР" на Донбассе
18:30 Сегодня Телеграф

В сети появилась информация о тяжелых потерях оккупантов в районе Горловка/Зайцево. 

Информация об этом распространилась в соцсети ВК от имени так называемого "командира народного ополчения Горловки" Игоря Безлера. 

"На данную минуту на позициях 3-го бата 20 убитых. По количеству раненных информацию уточняю", - сказано в сообщении. 

Безлер о потерях боевиков под Горловкой

Информацию о потерях оккупантов также сообщил в Телеграме украинский журналист Андрей Цаплиенко. 

"У противника в течение суток серьезные потери: 10 погибших, 3 раненых. В основном, в районе Горловки (Зайцево) и настолько глубоко в тылу, что сепары подозревают - против них работает группа неизвестных партизан. Хотелось бы верить, что сопротивление местных реально существует", - написал он. 


В свою очередь пресс-служба ООС заявила, что на протяжении 21 февраля враг один раз открывал огонь из снайперского оружия возле Светлодарска. 

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщила в ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.  

Как известно, на Донбассе действует режим прекращения огня, согласно которому украинские войска могут открывать огонь лишь в ответ. 

Несмотря на это силы оккупантов регулярно нарушают режим тишины. Так, например, 19 и 20 февраля позиции ВСУ были обстреляны из 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских систем

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Донбасс, ВСУ, Горловка, ОРДЛО, ООС.
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