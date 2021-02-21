Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Главные события недели: санкции против Медведчука, Шария вызвали на допрос в СБУ, Рада ужесточила штрафы за пьяную езду
Получат все, но не сразу: украинцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19
Получат все, но не сразу: украинцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19
Обломки двигателя Boeing упали с неба на женщину в Нидерландах (фото)
Обломки двигателя Boeing упали с неба на женщину в Нидерландах (фото)
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)
"Динамо" спаслось от поражения в эмоциональном матче с "Десной" (видео)

Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки

Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович, который также является спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, прокомментировал сообщения о том, что оккупанты понесли тяжелые потери под Горловкой/Зайцево. 

Его сообщение было обнародовано в соцсети Фейсбук. 

"Напоминаю, что Вооруженные Силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня", - написал Арестович, отвечая на сообщение из одного из телеграм-каналов боевиков. 

В цитате указывается, что после взрывов погибли 7 боевиков, а также, что один из взводных опорных пунктов был полностью уничтожен.  

Как сообщалось ранее, один из главарей т.н. "ДНР" ранее сообщил, что возле Горловки погибли около 20 боевиков

Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко назвал цифру в 10 погибших и 3 раненных. При этом он отметил, что в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 773

Все по теме:

Донбасс, Горловка, Алексей Арестович, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Настя "из Уханя" и глава Госмиграционной службы поженились: фото свадьбы
02 В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
03 Илон Маск сильно ударит по экономике Путина: России грозит развал по примеру СССР
04 Носился по залу с ножом и бил витрины: в Харькове парень устроил ночной погром в "АТБ" (фото, видео)
05 Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
В Харькове задержали работавшего на Россию агента: раскрыты первые детали (видео)
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
К ИВЛ подключают даже младенцев: врач рассказала о ситуации с коронавирусом на Прикарпатье
В Украину придет почти весенняя погода: синоптики озвучили прогноз на начало недели
В Украину придет почти весенняя погода: синоптики озвучили прогноз на начало недели
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь