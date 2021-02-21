Позиции разнесло: Арестович рассказал о потерях боевиков "ДНР" возле Горловки

Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович, который также является спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, прокомментировал сообщения о том, что оккупанты понесли тяжелые потери под Горловкой/Зайцево.

Его сообщение было обнародовано в соцсети Фейсбук.

"Напоминаю, что Вооруженные Силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня", - написал Арестович, отвечая на сообщение из одного из телеграм-каналов боевиков.

В цитате указывается, что после взрывов погибли 7 боевиков, а также, что один из взводных опорных пунктов был полностью уничтожен.

Как сообщалось ранее, один из главарей т.н. "ДНР" ранее сообщил, что возле Горловки погибли около 20 боевиков.

Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко назвал цифру в 10 погибших и 3 раненных. При этом он отметил, что в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.