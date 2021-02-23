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Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери

Оккупанты на Донбассе ударили по позициям ВСУ минометами и гранатометами: есть потери
10:11 Сегодня Телеграф

 С начала суток вторника, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, в результате чего погиб боец ВСУ и еще один был ранен.

Об этом на странице в Facebook сообщает в сводке по состоянию на 7:00 вторника пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. ", - говорится в сводке.

В зоне ООС пожар унес жизни троих украинских военных

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения.

Как сообщалось, 22 февраля возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета был убит украинский военный, еще один получил ранения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Обстрел, Донбасс, ВСУ, Потери, ООС.
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