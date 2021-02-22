Возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета убит украинский военный

На Донбассе неподалеку от Донецка погиб украинский военнослужащий.

Об этом заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак, передает "Украина 24".

"В районе шахты Бутовки, в 72-ой бригаде, к сожалению, после двух выстрелов с противотанкового гранатомета противника по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен, и во время предоставления медицинской помощи, погиб один военнослужащий и второй ранен", - сказал Хомчак.

Другой информации он не предоставил, заявив, что ситуация в ООС остается контролируемой.

Как сообщалось ранее, 21 февраля оккупанты понесли серьезные потери возле Горловки/Зайцево. Согласно изначальным заявлениям боевиков, погибло около 20 человек.

В "официальных" данных назвали цифру в 7 погибших. Помимо того в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.