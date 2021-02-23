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В зоне ООС пожар унес жизни троих украинских военных: подробности трагедии

В зоне ООС пожар унес жизни троих украинских военных: подробности трагедии
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице 58 ОМПБр им. гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ в соцсети Facebook.

Согласно информации, в понедельник, 22 февраля, вечером во время разбора конструкций блиндажа после пожара, возникшего утром 20 февраля, были обнаружены тела двух бойцов, которые находились в нем во время пожара.

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"Идентификация тел будет проведена после ДНК-экспертизы", - пишут в бригаде.

Третий военнослужащий, получивший 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где в понедельник скончался от полученных травм.

По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВСУ и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

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В бригаде не уточняют, где именно произошел пожар, вместе с тем, в Facebook-сообществе "АТО-Майдан-Кременчук" сообщают, что ЧП произошло неподалеку от Донецкого аэропорта (Донецкая обл.), а одним из погибших, скорее всего, является боец из Кременчуга.

"Сегодня на Маравейнике под ДАПом раскопали сгоревший блиндаж в котором нашли обгоревшие тела двух наших воинов. К сожалению, среди них и 22-летний кременчужанин Николай Лебедь. В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре по своему воину, по своему защитнику, по сыну Украины Николаю Лебедю", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, 21 февраля оккупанты понесли серьезные потери возле Горловки/Зайцево. Согласно изначальным заявлениям боевиков, погибло около 20 человек. 

В "официальных" данных назвали цифру в 7 погибших. Помимо того в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Пожар, Донбасс, ВСУ, Потери, Блиндаж.
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