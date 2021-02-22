Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"

В понедельник, 22 февраля, возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета был убит украинский военный – 43-летний Сергей Петраускас.

Об этом на Facebook-странице сообщает Черниговский областной военный комиссариат.

"В результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб уроженец Ичнянского района, старший солдат военной службы по контракту Сергей Петраускас", - говорится в сообщении.

Он проходил военную службу в Ичнянском районном военном комиссариате, после чего в июле 2017 года подписал контракт с командованием 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Без мужа и отца остались жена, дочь и сын", - добавляют в комиссариате.

Как сообщалось ранее, один из главарей т.н. "ДНР" ранее сообщил, что возле Горловки погибли около 20 боевиков. Однако украинский журналист Андрей Цаплиенко назвал цифру в 10 погибших и 3 раненных. При этом он отметил, что в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.