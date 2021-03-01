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До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе

До лета наступления не будет, но потери увеличатся: какие "сюрпризы" Россия готовит на Донбассе
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф

Обстановка на Донбассе обострилась. В феврале было столько же обстрелов, как и в январе – в районе 180, но оккупанты намного активнее стали использовать снаряды  крупного калибра, снайперские и диверсионно-разведывательные группы. Как следствие – в рядах защитников Украины стало больше жертв. За месяц – более десяти погибших, свыше 30 раненых и травмированных. Бывали дни, когда за сутки – около десяти раненых и травмированных. 

С чем связано обострение? Что ждет донбасский фронт в обозримом будущем? Своим мнением с «Телеграфом» поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов

«И я, и многие другие эксперты предупреждали, что эскалация будет нарастать. Обстрелы ведутся со стороны российско-оккупационных войск из всех видов вооружения. В том числе - с привлечением минометов 120-мм калибра, артиллерии калибра 122-мм и более. Эскалация идет с конца ноябре, просто руководства нашей страны скрывает реальную обстановку. При этом, по-моему, лишь один человек верит в прекращение огня – президент. Многие должностные лица открыто говорят, что режима тишины нет, что мы несем потери», - отмечает Олег Жданов. 

Олег Жданов

По его словам, ожидать, что Россия образумится и пойдет на компромисс, на переговоры, не приходится. 

«Агрессор был и остается в позиции - принуждение Украины к выполнению Минских соглашений в российской трактовке. А это – выборы в ОРДЛО до передачи нам контроля за границей, амнистия, особый статус и формула Штайнмайера в украинском законодательстве. Всё то, что фактически было подписано и прошлым, и нынешним руководством Украины. В Кремле, как правило, какое-то время ждут, а потом начинают накалять обстановку на Донбассе. Сейчас это происходит в очередной раз», - подчеркивает военный эксперт. 

Он уверен, что украинские вооруженные силы должны получить возможность защитить себя и гражданское население в зоне конфликта. А именно – открывать огонь, если их жизням есть прямая угроза. Работать на упреждение, если надо. Использовать разведку. 

«А сейчас мы отвечаем лишь в крайних случаях, с разрешения Генштаба - и только стрелковым вооружением. Но когда стреляет артиллерия – мало смысла в ответе стрелковым», - считает Олег Жданов. 

По его мнению, если ситуацию не изменить, чем дальше, тем больше будут потери.  

«До лета наступления со стороны оккупантов вряд ли стоит ожидать. Распутица – не время для этого. А вот количество обстрелов будет нарастать постоянно, - прогнозирует эксперт. - Нам давно пора признавать войну - войной и объявлять Россию стороной конфликта, а не посредником, как она себя представляет. Следует переформатировать ход переговоров в Нормандском формате. «Минскую» ТКГ не беру в расчет – это мертвый орган, где не могут решить даже вопрос открытия КПВВ. Подчеркиваю – Россию нужно признавать ответчиком. А чтобы нивелировать возможное сопротивление этому со стороны Германии и Франции, нужно вводить в переговорный процесс новых членов – США, Польшу и так далее». 

Ранее своими мыслями по поводу возможного обострения поделился с нашим изданием директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица

Бывший зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко уверяет, что у Запада есть рычаг, чтобы заставить режим Путина уйти из Крыма и Донбасса

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Россия, Донбасс, Олег Жданов.
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