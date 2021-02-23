Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков - заявил, что введение СНБО Украины новых санкций против украинского нардепа, одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения, может привести к обострению на Донбассе.

Ранее сам Путин пообещал, что власти РФ Донбасс «не бросят». И хоть с каждым годом количество разочаровавшихся в самой России на территории ОРДЛО растет, Кремль пытается изо всех сил создавать видимость счастливой жизни под флагом "русского мира". В частности, много шума наделал и недавний форум в Донецке.

Директор Института внешне-политических исследований, доктор политических наук, профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко, конфликтолог Григорий Перепелица оценил для «Телеграфа» вероятность усиления боевых действий на Донбассе.

«Я думаю, что обострение конфликта на Донбассе - неминуемо. Ведь по сути это - межгосударственный конфликт в форме войны. А завершить войну можно только военным способом. Дипломатии тут отведена лишь вспомогательная роль. Важно понять и этот момент, и саму логику гибридной войны, которую Кремль ведет против Украины. Война в таком виде - это композиция регулярных боевых действий (с помощью усиления или ослабления атак, диверсий со стороны подконтрольных Кремлю военных формирований) – плюс информационно-психологическая война. И есть ряд причин, по которым Путин идет на обострение военной составляющей», - отмечает Григорий Перепелица.

Он подчеркивает, что Путин эффективно компонировал эскалацию боевых действий и усиление информационно-психологического влияния через как бы украинские, а по сути - прокремлевские СМИ внутри Украины.

«Вторая составляющая давала нужный РФ эффект через прокремлевские структуры, которые мы называем «пятая колонна». Прокремлевская партия в лице ОПЗЖ захватила новостной простор через три канала. Свою лепту вносил и канал НАШ, ряд новостных сайтов. Они занимали огромную часть именно новостийного пространства. И это дало эффект: ОПЗЖ заняла лидирующие места в ряде регионов на местных выборах. Тем самым готовя почву для их возможной сепаратизации. Но недавние санкционные решения президента и СНБО обрубили такие возможности. И эффект российского информационно-психологического влияния на украинцев резко упал. Всё это будет подталкивать Путина к эскалации боевых действий на Донбассе. Чтобы уже физически давить на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности, выбивая приемлемые для Кремля условия разрешения конфликта», - поясняет эксперт.

Григорий Перепелица также обращает внимание, что кремлевский план создания ситуации хаоса в Украине, полной дестабилизации, не сработал. А Минский процесс зашел в глухой угол.

«Украина не поддается на принуждение к выполнению политической части Минских соглашений. Путин это понял. Неслучайно произошел форум в Донецке, где говорили доктрине «русского Донбасса». Путин вынес урок, что дипломатические способы давления на Киев не срабатывают. И сознательно идет на провокации. Включая, уверен, скорую эскалацию боевых действий на Донбассе. Чтобы повлиять на Украину и на Европу, как в свое время повлияли бомбардировки Россией густонаселенных пунктов в Сирии, спровоцировав поток беженцев в ЕС. Такой сценарий – вполне в духе Путина, - считает Григорий Перепелица. - К тому же, в российской политической истории недовольство внутри свой державы (а этого в РФ сейчас хватает) традиционно гасят образом внешнего врага. Так было с Российско-Японской войной 1904-19о5 годов, которая лишь отсрочила революцию. Так было в 1990-х в Чечне. Теперь Украина - основной театр боевых действий. Эпицентр битвы не только за суверенитет нашего государства, но и плацдарм для давления со стороны РФ на восточные планы НАТО. Военная угроза перед лицом всей Европы. Которая, похоже, не готова достойно ей противостоять».

Риск обострения на донбасском фронте «Телеграф» ранее обсудил с военным обозревателем Денисом Поповичем.