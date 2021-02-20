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У Путина нашли "след США" в новых санкциях Украины и пригрозили обострением на Донбассе

У Путина нашли "след США" в новых санкциях Украины и пригрозили обострением на Донбассе
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф РИА "Новости"

Введение 19 февраля СНБО Украины санкций против украинского нардепа от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука свидетельствует о наступлении реакции в стране, которая может привести к военному решению в Донбассе, чему последовательно способствуют США.

Об этом в субботу, 20 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере", - сказал он.

По словам Пескова, Москва видит репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также политиков Украины. "Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины", - считает пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, виден ли в происходящем в Украине американский след, Песков сказал: "США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь Украине поступает... Американцы продолжают накачивать оборонный потенциал Украины".

Он отметил, что "Украине никто не угрожает" и добавил: "Наоборот, это провоцирует эти самые украинские "горячие головы", которые наверняка стоят, в том числе, за этими внутренними репрессиями. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе, конкретно агрессивности в решении проблем юго-востока".

Ранее в субботу бывший президент и премьер России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усмотрел во введении СНБО Украины санкций против Медведчука действия инквизиции, "тройки НКВД", репрессии оппозиции и двойные стандарты Киева.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

США, Россия, Санкции, Донбасс, Дмитрий Песков, Виктор Медведчук.
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