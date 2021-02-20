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"Противоправный абсурд": в России зло ответили на санкции Украины против кума Путина

"Противоправный абсурд": в России зло ответили на санкции Украины против кума Путина
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф

Бывший президент и премьер России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усмотрел в решении СНБО Украины ввести санкции против украинского нардепа Виктора Медведчука (фракция "ОПЗЖ") и его супруги Оксаны Марченко действия инквизиции, "тройки НКВД", репрессии оппозиции и двойные стандарты Киева.

"Официальный Киев совершил "прорыв" в развитии демократии — ввёл ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей, типа судебных разбирательств, решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - говорится в заявлении Медведева, распространенном в субботу, 20 февраля.

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Медведев выразил уверенность, что такие действия, "в конечном счете, окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод гражданина".

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"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов. Украинские власти, несомненно, обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который, на самом деле, давно погряз в агрессии и двойных стандартах", - считает Медведев.

Он также раскритиковал причину введения СНБО Украины санкций против Медведчука – финансирование терроризма.

По его мнению, "преследования" и "репрессии" властей Украины по отношению к Медведчуку являются попыткой отвлечь внимание от своих провалов.

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"Кроме того, Виктор Медведчук - один из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом. Подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского", - написал Медведев, добавив, что расценивает действия украинской власти как "противоправный абсурд".

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 февраля, принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек.

Позже на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена граждан Украины и России, против которых СНБО вводит санкции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Дмитрий Медведев, Россия, Санкции, Реакция, СНБО, Виктор Медведчук.
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