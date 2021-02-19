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Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля

Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
19:08 Сегодня Телеграф ctrcenter.org

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 февраля, принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще шести человек.

Об этом на брифинге после заседания СНБО в пятницу сообщил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По его словам, санкции применены к трем гражданам Украины и пяти гражданам Российской Федерации:

  • Вацьковський Константин Борисович, гражданин РФ;
  • Домченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ;
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
  • Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
  • Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;
  • Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин России.

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Известно, что Наталья Лавренюк - гражданская жена "правой руки" Медведчука, народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ"), в отношении которого 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций. Тогда же под санкции попали и прекратили вещание телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsОne, чьим владельцем является Козак.

Комментируя решение СНБО, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что среди попавших под санкции лиц есть "связанные с холдингом Медведчука".

"Только что завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где принимали важные решения. В том числе приняли соответствующие санкции к господину Медведчуку, Оксане Марченко и ряду лиц, связанных с холдингом господина Медведчука и с противоправной деятельностью против Украины", - цитирует пресс-служба МВД Украины Авакова в пятницу вечером.

Также под санкции попали 19 компаний, зарегистрированных в Российской Федерции, Молдове и других странах.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Санкции, СНБО, Список, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Алексей Данилов, Наталья Лавренюк.
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