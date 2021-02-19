У Медведчука отбирают "трубу": СНБО поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу, 19 февраля, поручил Кабмину принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433км, проходящих через территорию Украины.

"Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совета, речь идет о нефтепродуктопроводе "Прикарпатзахідтранс" (рус."Прикарпатзападтранс").

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Как известно, НАБУ расследует факт завладения частями нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая". Эти трубопроводы были построены во времена СССР и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность Украины. Однако должностные лица дочернего предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Российской акционерной компании "Транснефтепродукт" их не отдали. По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества составляла 8,18 млн долларов.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили. Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "Прикарпатзападтранса" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам это решение отменила.

По информации издания "Наши гроши", в 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "Прикарпатзападтранс". Сейчас владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с окружением народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В свою очередь Министерство обороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России. Поставками трубопроводного дизельного топлива из России также занимается компания, которую связывают с окружением Медведчука.