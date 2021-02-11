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Скандал с "трубой Медведчука": важному фигуранту дела о присвоении нефтепровода сообщили о подозрении

Скандал с "трубой Медведчука": важному фигуранту дела о присвоении нефтепровода сообщили о подозрении
16:23 Сегодня Телеграф

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП), который помог в завладении нефтепроводом "Самара-Западное направление".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП совместно с ГСУ СБУ под процессуальным руководством ОГП сообщили о подозрении бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" в злоупотреблении ею служебных полномочий как лицом, предоставляющим услуги эксперта и в составлении ложного заключения эксперта в суде", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

По версии ведомства, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 года отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством. По мнению детективов, эксперт вынесла этот вывод в интересах ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое получило в собственность часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

При этом бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале написал, подозреваемая составила заведомо недостоверный документ, который стал основанием для Хозяйственного суда Ровенской области.

"Речь о решении за август 2017 года, которым суд отказал украинскому государству в признании права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". После чего трубопровод перешел под контроль структур Медведчука, чему был дан зеленый свет Антимонопольным комитетом, управляемым людьми Порошенко. К слову, судья, которая вынесла такое решение, в последние месяцы правления Порошенко была назначена его указом на пожизненную должность", - объяснил он.

По словам Лещенко, таким образом, фирма "ПрикарпатЗападТранс", в состав акционеров которой вошли люди Медведчука, на основании судебного решения, которое базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получила в собственность часть магистрального нафтопродуктпровода "Самара - Западное направление".

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Как известно, НАБУ расследует факт завладения частями нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая". Эти трубопроводы были построены во времена СССР и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность Украины. Однако должностные лица дочернего предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Российской акционерной компании "Транснефтепродукт" их не отдали. По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества составляла 8,18 млн долларов.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за Украиной. Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили. Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ровенской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "Прикарпатзападтранса" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам это решение отменила.

По информации издания "Наши гроши", в 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "Прикарпатзападтранс". Сейчас владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с окружением народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В свою очередь Министерство обороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России. Поставками трубопроводного дизельного топлива из России также занимается компания, которую связывают с окружением Медведчука.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

САП, Виктор Медведчук, Нефтепровод, Давление на НАБУ, УкрГИАП, Самара-Западное направление.
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