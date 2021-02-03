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Каналы Медведчука финансировали за счет продажи украинского угля - СМИ

Каналы Медведчука финансировали за счет продажи украинского угля - СМИ
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Основанием для введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний стали схемы с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих финансированию терроризма, считают СМИ.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на свои источники в СБУ и Офисе президента.

Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Что касается заседания СНБО по санкциям, то  оно не проводилось в традиционной форме. В данном случае было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был прийти на 4 этаж Банковой, чтобы поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также по данным ZN.UA, решение о наложении санкций не было молниеносным, как пишет Сергей Лещенко, и не было на прямую связано с телефонным разговором главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном. В течение января президент Владимир Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на собственные источники в СНБО и СБУ сообщает, что так называемая компания "Торговый дом "Донские угли", которая ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы Виктора Медведчука.

"Средства, полученные от осуществления противоправной деятельности должностными лицами ООО "Торговый дом "Донские угли" частично направляются для финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины" , - сказано в сообщении.

Следует отметить, что ООО "Торговый дом "Донские угли" - ростовская компания, которая занимается реализацией угля с оккупированных территориях Луганщины.

В сети писали, что с 1 февраля эта компания будет являться единственным торговым "представительством" по реализации угольной продукции предприятий Донбасса на территории РФ и других государств. Компанию связывают с народным депутатом Украины Виктором Медведчуком.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми его компаний.

В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.

В сети дискутируют о законности такого решения и о том, что Украина не может накладывать санкции на своих граждан. Сам Владимир Зеденский заявил, что решение было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Виктор Медведчук, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак.
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