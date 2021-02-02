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СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука

А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Обновлено 23:23 Сегодня Телеграф

Украинская общественность бурно встретила решение президента Владимира Зеленского о вводе санкций СНБО против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и ряда телеканалов.

"Телеграф" собрал некоторые из самых ярких реакций.

"Такое чувство, что Зеленскому таки объяснили "Почему мы не в НАТО?", - высказал свою догадку о причине введения санкций журналист Денис Бигус.

Журналистка Марина Шашкова иронически предположила, что блокировка каналов связана с приходом ко власти в США Джо Байдена.

"И ночью начнется операция "Перепиши каналы на кота", - шутит журналистка Кристина Бердинских.

"Что-то в лесу сдохло. Дальше должно быть еще интереснее, потому что без ответки от пророссийских сил это не останется", - пишет блогер Роман Шрайк.

Тем временем журналист Александр Рудоманов удивляется, что в Украине возможен ввод санкций против собственных граждан.

А журналист Роман Кравец сообщает, что на 23:00 2 февраля каналы все еще продолжают работать, в эфире обычная программа и нет ни слова о санкциях.

Журналист Юрий Бутусов назвал решение Зеленского "Бомбой" и прояснил, что санкции начнут действовать после полуночи, с 3 февраля.

Напомним, что 2 февраля украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в силу решение СНБО о введении специальных ограничительных мер против Тараса Козака - правой руки кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука - и телеканалов Zik, 112, Newsone.

Как сообщал "Телеграф", ранее "горячей" темой в Украине были санкции против украинского депутата Александра Дубинского, после которых его таки "ушли" из партии президента "Слуга народа".

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Украина, Санкции, 112, Каналы, ЗИК, Newsone, Тарас Козак.
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