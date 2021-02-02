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"Зеленский больше не бенефициар" и другие выводы по итогам вопроса Дубинского

"Зеленский больше не бенефициар" и другие выводы по итогам вопроса Дубинского
11:03 Сегодня Телеграф

Заседание фракции "Слуга народа" завершилось вчера изгнанием попавшего под американские санкции нардепа Александра Дубинского. Сам он назвал происшедшее фарсом, подчеркнув, что "пройдены все красные линии". Что показал "Дубинскогейт", как будет далее действовать опальный нардеп и пойдет ли украинская власть во главе с Владимиром Зеленским дальше – за Деркачом и Ко? Своим мнением с "Телеграфом" поделился директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Безусловно, вопрос Дубинского, показал, что Владимир Зеленский сегодня не является главным бенефициаром своей политсилы. В первую очередь, это касается фракции "Слуга народа". Если с начала работы парламента можно было говорит о 100% влиянии президента и его Офиса (все мы помним турборежим, когда принимали всё, зачастую не глядя), то сейчас ситуация выглядит непросто. Это показывает и голосование касательно Витренко, которого второй раз не утвердили как министра энергетики, и попытка изгнать из фракции Дубинского, растянувшаяся на 2 недели. Чисто техническое решение, которое должно было приниматься сразу после того, как Дубинский попал под санкции и стал определенной проблемой во взаимоотношениях Киева с новой администрацией США, превратилось в эпопею… Всё говорит о том, что позиции Зеленского стали слабее", – подчеркивает Виталий Бала.

Он считает, что украинской власти без соответствующих подталкиваний со стороны США стоило бы заняться и нардепом Андреем Деркачом, который также попал под санкции в свете ситуации с "пленками". Как минимум – начать определенные процедурные действия.

"Когда мы говорим о санкциях против Деркача и Дубинского, нужно пояснять мотивационные причины, – отмечает Виталий Бала. – А там – вопрос сотрудничества с российскими спецслужбами. И если Штаты заботит вмешательство в их выборы через российских агентов влияния, то нас не менее должно интересовать, что в ситуации замешана страна-агрессор. Которая руками украинских нардепов спровоцировала скандала. И вполне логично было бы, чтобы наши соответствующие органы проводили нужные расследования. А не просто, как недавно президент в интервью зарубежной прессе, говорит, что-то в стиле "мы будем этим заниматься". Кроме заявлений нужны конкретные действия. Украинские политики – и новые, и старые – никак не могут понять, что если внутри страны у них получается давать обещания и не выполнять, то на международной арене такое не прокатывает".

Политолог Виталий Бала

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций, дальнейшие действия Дубинского во многом будут зависеть от Коломойского.

"Всё упирается в то, насколько Коломойский захочет использовать Дубинского как дубину в борьбе с Офисом президента. А без помощи Коломойского Дубинский не представляет угрозы. Тем более, что его каналы сейчас блокируются. Распространяются слухи касательно возможного "сольного" политического проекта Дубинского. Но без финансового ресурса он ничего не сможет. Так что сейчас интересно какой ход сделает даже не Дубинский, а Коломойский", – резюмирует Виталий Бала.

История с нардепом Александром Дубинским не на шутку взбудоражила украинский политикум. Как сообщал "Телеграф", все началось с введения санкций США против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы в этой стране (участие в презентации"пленок Деркача").

После этого президент Зеленский обратился к Дубинскому с просьбой самостоятельно покинуть фракцию "Слуга народа". Но тот ответил отказом.

Природу конфликта и поведение Офиса Зеленского и нардепа Александра Дубинского разъяснила политический эксперт Светлана Кушнир. 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Андрей Деркач, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Санкции США, Александр Дубинский.
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