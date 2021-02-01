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"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)
"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)

"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)

"Чистый фарс": Дубинский с обидой высказался о своем исключении из фракции "Слуга народа" (видео)
19:45 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", дал комментарии относительно произошедшего. 

Видео комментария Дубинского обнародовал Телеграм-канал PavlovskyNews

"Это не то что голосование. Чистый фарс", - сказал Дубинский. 

Он также добавил, что "пройдены все красные линии". 

"Мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента и в парламенте. Мы прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидентов", - сказал он. 

Позже он написал комментарий в Фейсбук, в котором попросил, поддержавших его бывших коллег по фракции не покидать "Слугу народа".

Дубинский о своем исключении из Слуги народа

В свою очередь председатель "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что после исключения Дубинского с фракцией ничего не произойдет и о том, что такое случается не впервой. 

Также он подтвердил информацию, что 198 депутатов проголосовали "за", 29 - "против" и 19 не определились. Сам Арахамия признался, что тоже голосовал за исключение Дубинского. 

Что касается результатов, то он заявил, что это было внутреннее голосование, а в обнародовании его результатов "нет необходимости". 

Больше о том, чем может завершиться противостояние Офиса президента и Дубинского, читайте в материале "Телеграф": Почему Офис Зеленского воюет с Дубинским и чем это закончится

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Слуга народа, Давид Арахамия, Александр Дубинский.
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