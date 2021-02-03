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Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука

Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука
08:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми его компаний. В частности каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.

В сети дискутируют о законности такого решения и о том, что Украина не может накладывать санкции на своих граждан.

Так, журналист Евгений Куксин в своем блоге в Телеграмм-канале напомнил, что основаниями для применения санкций являются:

Действия иностранного государства, иностранной юридического или физического лица, других субъектов, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть Украина может ввести санкции против других государств, иностранцев, иностранных компаний и остальных субъектов.

В свою очередь, журналист Игорь Бигдан выдвинул несколько версий происходящего:

Версия 1. Пиар для Медведчука, как главного оппозиционера Зеленского.

Версия 2. Президент решил избавить Украину от олигархов.

Версия 3. Зеленский борется с агентами Кремля.

Стоит напомнить, что каналы уже отреагировали на санкции заявили о незаконном решении президента.

Также появилась информация, что руководство каналов будет обращаться во все правозащитные международные организации и также готовится обжаловать Указ президента в Верховном суде.

Так, руководитель NEWSONE Юрий Будяк в комментарии изданию "Страна" заявил, что юристы уже готовят иски в суд.

Бывший депутат и журналист Игорь Мосийчук рассказал, что еще в 2019 году за президентства Петра Порошенко голосовал за проверку этих телеканалов. Но тогда якобы Порошенко так и не решился их закрыть. А Зеленский их закрыл без проверок и решения суда, что однозначно является нарушение процедуры и что будут иски в суды, в том числе и международные.

Также политик предполагает, что такое решение только поднимет рейтинг ОПЗЖ. 

"Из-за нарушения процедуры владелец каналов может выиграть суд и возобновить вещание каналов и тогда вырастет не только их рейтинг но и ОПЗЖ.
Плюс, есть огромный вопрос соблюдения норм свободы слова при закрытии каналов и этим обычно воспользуется их владелец. Близок к нему, однопартиец Нестор Шуфрич возглавляющий парламентский комитет по свободе слова завтра будет спикером дня", - написал Мосийчук в своем Телеграмм-канале.

В сети также предполагают, что в ближайшие дни каналы разблокируют:

Напомним, интернет-провайдеры и онлайн сервисы в ночь на 3 февраля прекратили трансляцию каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK и других, которые согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля должны быть немедленно заблокированы на 5 лет.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Санкции, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак.
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