Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание

В ночь на среду телеканалы NewsOne, Zik, и "112 Украина" перестали вещать. Это вызвано тем, что вечером во вторник СНБО ввел санкции против владельца телеканалов - нардепа Тараса Козака, которого называют близким соратником Виктора Медведчука.

В указе, подписанном главой государства Владимиром Зеленским, уточняется, что каналы прекращают свое вещание сроком на 4 лет.

Согласно информации на момент публикации новости, за решение о введении санкций проголосовали 17 из 19 членов СНБО (один был в командировке, а второй воздержался).

На указанных телеканалах открыто пиарили кума президента РФ Владимира Путина - Виктора Медведчука и его политсилу ОПЗЖ.

Отметим, что проукраинские активисты и политики не скрывают, что удар по медиа Медведчука был неожиданным, но в основном его одобряют.