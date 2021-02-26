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Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ

Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
19:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На Донбассе не прекращаются обстрелы. Вследствие применения оккупантами тяжелых минометов, девять военнослужащих получили ранения и травмы.  

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбук. 

Всего в течение суток оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ десять раз. 

"Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирования", - сказано в сообщении. 

Еще один военнослужащий получил осколочные ранения после подрыва на неизвестном взрывном устройстве возле Невельского (Донецкая область).

Отмечается, что ВСУ "дали адекватный ответ" вооруженным формированиям РФ. 

Как сообщалось ранее, 25 февраля российские военные 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе. При этом использовались минометы и пулеметы, которые входят в список запрещенного оружия.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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