Боевики создают очаги напряжения на Донбассе: тревожные новости из штаба ООС

В течении суток, 25 февраля российские военные 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе. При этом использовались минометы и пулеметы, которые входят в список запрещенного оружия.
Об этом проинформировали в Фейсбук ООС.
Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников вблизи таких населенных пунктов:
Основной целью боевиков было создание нестабильной ситуации вдоль границы для дальнейшего обвинения Украины в несоблюдении минских договоренностей.
Так, для ограничения перехода граждан, через пропускной пункт "Оленевка-Новотроицкое", войска РФ применили информационные, а также огневые провокации вблизи Оленевки.
В течении 26 февраля со стороны агрессора было замечено только одно нарушение "тишины", недалеко от Песков.
Стоит напомнить, что 23 февраля российским агрессором на Донбасс было новое снайперское подразделение.