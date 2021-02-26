Боевики создают очаги напряжения на Донбассе: тревожные новости из штаба ООС

В течении суток, 25 февраля российские военные 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе. При этом использовались минометы и пулеметы, которые входят в список запрещенного оружия.

Об этом проинформировали в Фейсбук ООС.

Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников вблизи таких населенных пунктов:

Лебединское,

Славное,

Пески,

Павлополь,

Луганск,

Шумы.

Основной целью боевиков было создание нестабильной ситуации вдоль границы для дальнейшего обвинения Украины в несоблюдении минских договоренностей.

Так, для ограничения перехода граждан, через пропускной пункт "Оленевка-Новотроицкое", войска РФ применили информационные, а также огневые провокации вблизи Оленевки.

В течении 26 февраля со стороны агрессора было замечено только одно нарушение "тишины", недалеко от Песков.

Стоит напомнить, что 23 февраля российским агрессором на Донбасс было новое снайперское подразделение.