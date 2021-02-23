Россия готовит новое обострение на Донбассе? В Минобороны рассказали о прибытии подкрепления оккупантов

Российские кураторы боевиков на Донбассе перебросили на оккупированный Донбасс новое снайперское подразделение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ссылаясь на данные разведки.

"Для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", - говорится в сообщении.

Кроме того, прошла ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Также боевики запасаются и топливом. Так с начала февраля на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из РФ завезено более двух тысяч тонн топлива.

Как сообщал "Телеграф", 21 февраля оккупанты понесли серьезные потери возле Горловки/Зайцево. Согласно изначальным заявлениям боевиков, погибло около 20 человек.

В "официальных" данных назвали цифру в 7 погибших. Помимо того в ОРДО заподозрили, что на оккупированной территории действует группа неизвестных партизан.