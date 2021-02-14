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Названы имена трех украинских бойцов, погибших 14 февраля на Донбассе

Названы имена трех украинских бойцов, погибших 14 февраля на Донбассе
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех военнослужащих ВСУ 5-й батальонно-тактической группы (БТГр) 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) на Донбассе в районе н.п. Новолуганское.

Как сообщает днем 14 февраля Офис президента Украины, на месте трагедии по поручению Зеленского уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец. 

На Донбассе 14 февраля погибли трое украинских военнослужащих

"По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте", - сообщили в Офисе президента.

Комментируя гибель бойцов, Зеленский сказал, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их (Хомчака и Тарана – ред.) доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, это далеко не первые потери в рядах Вооруженных сил Украины за последнее время.

Так в субботу, 6 февраля, возле Марьинки трое военнослужащих ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

За сутки 11 февраля на Донбассе боевиками были убиты двое украинских военных.

В пятницу, 12 февраля, в районе н.п.Павлополь (Донецкая обл.) на неустановленном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Военные, Донбасс, ВСУ, Гибель, Владимир Зеленский, подрыв, Андрей Таран, ООС, Руслан Хомчак.
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