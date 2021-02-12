ВСУ продолжают нести потери на Донбассе: стало известно о новом происшествии

В пятницу, 12 февраля, в районе н.п.Павлополь (Донецкая обл.) на неустановленном взрывном устройстве подорвался военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Схід".

"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

Раненного бойца доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - отметили в пресс-центре.

Это уже не первая потеря в рядах Вооруженных сил Украины за последнее время.

Так, только за сутки 11 февраля на Донбассе были убиты двое украинских военных.

Посещавший накануне Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обострение на линии фронта, выразил мнение, что оно связанно с попытками давления России на Украину в Трехсторонней контактной группе.

25 января на Донбассе снайпер боевиков группировки ЛНР тяжело ранил украинского военного.

А 21 января стало известно о смерти бойца ВСУ, которого застрелил вражеский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе.

Также ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал о перспективах разрешения конфликта на Донбассе. Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.