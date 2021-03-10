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Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый

Трое бойцов насмерть подорвались на мине на Донбассе: назван подозреваемый
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф

Сотрудники ГБР выяснили, что подрыв трех военных, что погибли на Донбассе 14 февраля, произошел из-за халатности бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, которому уже объявили о подозрении.

Об этом сообщается на сайте генпрокурора.

Так, подозреваемый не дал приказа обозначить предупредительными знаками и  оградить место с  противотанковых мин, которые находились на асфальтированной дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

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Также военный не поставил охрану этого участка и не разминировал его.

"Это привело к гибели 14 февраля 2021 троих военнослужащих в результате взрыва мин", - отмечают в ОГПУ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента назвали фамилии погибших военных во время этого подрыва.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Военные, Донбасс, Погибшие, Война на Донбассе, подрывы.
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