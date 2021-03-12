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На Донбассе прошли очередные неспокойные сутки: украинский военный получил ранение

На Донбассе прошли очередные неспокойные сутки: украинский военный получил ранение
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф

Оккупанты усиливают натиск на позиции украинской армии. В результате обстрела ранен один украинский военный.

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединённых сил.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки- из стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - отмечают военные.

Террорист Стрелков заговорил о решающем наступлении на Донбассе и признал бессилие "ДНР" и "ЛНР"

Оккупанты использовали по нашим воинам гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Один боец получил ранение. Его госпитализировали с предоставлением медицинской помощи.

Также оккупанты пт совершают провокации в районе пункта Золотое.

Напомним, глава украинской делегации в рамках урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что прекращение перемирия со стороны боевиков группировки "ДНР", расценивается Украиной как угроза срыва выполнения Минских договоренностей.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Донбасс, Ранения, Фронт, ООС.
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