Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле

Россия может пойти на полномасштабное военное вторжение в Украину уже в апреле 2021 года.

Такое мнение высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, пишет Радио Свобода.

При этом он считает вероятным, что размах боевых действий будет сопоставим с августом 2014 года.

Обозреватель отметил, что ВСУ за семь лет войны стали более готовыми к войне, чем во времена боев за Иловайск, но также подчеркнул, что и российские войска на месте не стояли.

"Не сейчас, но например в апреле-мае могут начаться более масштабные боевые действия", - сказал он.

При этом, говорит Фельгенгауэр, задачей российских войск может быть не атака на Киев, а захват контроля над подконтрольными Украине частями Донецкой и Луганской областей. Впрочем, он не исключает, что Россия попытается пробиться к Днепру "от Запорожья до устья".

Напомним, ранее в России заявили, что оккупация Донбасса обходится Кремлю в 1,5-2 миллиарда долларов в год.