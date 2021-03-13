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Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле

Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Фото: mediarnbo.org

Россия может пойти на полномасштабное военное вторжение в Украину уже в апреле 2021 года. 

Такое мнение высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, пишет Радио Свобода

 При этом он считает вероятным, что размах боевых действий будет сопоставим с августом 2014 года. 

Обозреватель отметил, что ВСУ за семь лет войны стали более готовыми к войне, чем во времена боев за Иловайск, но также подчеркнул, что и российские войска на месте не стояли. 

"Не сейчас, но например в апреле-мае могут начаться более масштабные боевые действия", - сказал он. 

При этом, говорит Фельгенгауэр, задачей российских войск может быть не атака на Киев, а захват контроля над подконтрольными Украине частями Донецкой и Луганской областей. Впрочем, он не исключает, что Россия попытается пробиться к Днепру "от Запорожья до устья". 

Напомним, ранее в России заявили, что оккупация Донбасса обходится Кремлю в 1,5-2 миллиарда долларов в год.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Россия, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, Павел Фельгенгауэр.
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