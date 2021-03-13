"Эту тему нужно закрыть": в России подсчитали, сколько Путин тратит на оккупированный Донбасс

На удержание оккупированного Донбасса Россия тратит 1,5-2 миллиарда долларов в год.

Об этом сообщил "Радио Донбасс Реалии" бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко.

"Финансовые расходы России на удержание оккупированного Донбасса весьма малы – это копейки. Официальной статистики по данному поводу нет, но по оценке Алексашенко такие траты составляют 1,5-2 миллиарда долларов в год", - заявил Алексашенко.

По мнению Алексашенко, 1,5-2 миллиарда – это то, во что России обходится продолжение оккупации, поддержание жизнеспособности этого региона

"Российский ВВП составляет около одного триллиона 600-700 миллиардов долларов. Вот и считайте: 1,6-1,7 миллиарда – это копейки от всего российского ВВП. Российский федеральный бюджет по расходам составляет чуть меньше 300 миллиардов долларов. Даже от российского федерального бюджета это (траты на оккупированный Донбасс) – полпроцента. То есть, говорить, что Путину, российскому бюджету так тяжело содержать все это хозяйство на Донбассе – эту тему вообще нужно закрыть", – считает Алексашенко.

Стоит отметить, что по состоянию на 13 марта на Донбассе продолжаются обстрелы. 12 марта от пули снайпера погиб украинский военнослужащий. Ранее сообщалось, что один украинский защитник получил ранение.

Некоторые эксперты считают, что Москва может решиться на полномасштабное вторжение в Украину в апреле.

В тоже время новая встреча лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия и Франция) также запланирована на апрель 2021 года. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что если встреча в "нормандском формате" не состоится, то он будет готов встретится с каждым лидером стран-участниц лично.