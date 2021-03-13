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Стало известно имя украинского бойца, убитого снайпером возле Марьинки

Стало известно имя украинского бойца, убитого снайпером возле Марьинки
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В пятницу, 12 марта, возле населенного пункта Марьинка вследствие снайперского огня погиб военнослужащий ВСУ

Погибшим оказался житель села Гуровщина Киевской области Александр Пекур. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровского сельского совета в Фейсбук. 

"Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекура Александра Валентиновича, 1990 года рождения. Ушел в вечность молодой Герой, который пожертвовал своей жизнью, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Ему было всего 30 лет", - сказано в сообщении. 

Напомним, в последнее время на Донбассе обострилась ситуация. 10 марта оккупационные войска обстреливали военных ВСУ в районе Старогнатовки в Донецкой области.

А 12 марта в результате обстрела недалеко от населенного пункта Пищевик украинский защитник получил ранение.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Донбасс, ВСУ, Марьинка, ООС.
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