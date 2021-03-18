Боевики "ЛНР" усилили провокации против Украины на всех фронтах: детали

На Донбассе усилились провокации со стороны боевиков. Подразделения "ЛНР" и "ДНР" ведут обстрелы украинских позиций, обвиняя в этом ВСУ.

В целом, в течение суток, 17 марта, российские формирования 9 раз открывали огонь по позициям армии Украины. Обстрелы велись в районе Песков, Гнутово, Светлодарского и Новотошковского. Противник применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По луганским боевики применили даже минометы 82-калибра, запрещенные Минскими сообщениями, сообщает пресс-служба Операции Объединённых Сил.

Также на Луганском направлении, произошло обострение в районе Калиновка-Луганское. Здесь, на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы, оккупационные войска открыто провоцировали ВСУ на открытие огня.

Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Параллельно с непрекращающимися провокациями, боевики "ЛНР" нашли новый повод не пропускать жителей оккупированных территорий через пункты пропуска КПВВ.

Так, делегация "ЛНР" в Контактной группе заявила, что письменное уведомление о готовности к открытию пунктов пропуска и их соответствия требованиям, представленное Украиной, не отвечает ранее достигнутым договоренностям и противоречит нормам международного гуманитарного права, сообщает сепаратистский ресурс lug-info.

Таким образом, боевики снова саботировали открытие КПВВ в районах Счастья и Золотого.

Судя по сводкам новостей на пропагандистских ресурсах боевиков, они усиленно раскачивают информационную кампанию по снижению имиджа украинских войск, обвиняя ВСУ в постоянных провокациях.

Напомним, Владимир Путин не отказался от плана захватить весь Донбасс, наступление возможно уже в апреле.