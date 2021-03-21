Путин готов к расширению границ ОРДЛО: Пионтковский дал прогноз

В нынешней ситуации президент России Владимир Путин попытается расширить границы оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо" 20 марта озвучил политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, после интервью Джо Байдена, в котором он назвал президента РФ убийцей, Путин может отыграться или на оппозиции РФ, либо же на Украине - "вопрос, что ему позволят сделать, а что нет".

В нынешнем положении главы Кремля он обязан что-то делать, а примеры из истории показали, что Путин зачастую действует шагами: "когда он захватил здание Верховного совета Крыма, первый документ был о проведении вместе с выборами президента Украины 27 мая референдума о расширении автономии Крымской республики", - рассказал политолог.

Что касается Украины, то эксперт уверен, что первым очевидным ходом Путина будет повышение статуса "ДНР" и "ЛНР", "за которым последует расширение их территорий до размера областей", и все это будет сопровождаться взятием Мариуполя.

После чего, если не будет оказано весомого сопротивления, путинские войска могут дойти и до Одессы.

Видео с интервью Пионтковского:

Стоит напомнить, что ранее экс-разведчик, указал на явные признаки нарастающего обострения на Донбассе и дал прогноз по ситуации.