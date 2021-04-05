Беларусь перебрасывает танки на границу с Польшей и Украиной (фото)

Республика Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.

Об это сообщает naviny.online со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Белорусские военнослужащие будут отрабатывать марш, мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, охрану района размещения, оборудование мест размещения и обеспечения личного состава, а также вооружения, военной и специальной техники. Также военные пройдут огневую подготовку и отработают навыки по вождению боевых машин. Финальным аккордом станет отработка боевого столкновения с передовыми отрядами условного противника т боевые стрельбы.

Маневры буду проходить под командованием заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, с полигона в Брестской области во время учений сбежал солдат срочной службы. С собой военный прихватил автомат с боевыми патронами. Он поехал к своей девушке на другой конец страны.