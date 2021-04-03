В Беларуси молодой солдат угнал грузовик, чтобы съездить к девушке: детали ЧП и фото

Во время учений в Беларуси с полигона Доманово дезертировал солдат срочной службы Александр Караткевич. Правоохранители и военные собаками прочесывают леса в поисках беглеца.

21-летний рядовой Караткевич уехал с полигонав Брестской области в пятницу, 2 апреля, на грузовом автомобиле. С собой военный прихватил огнестрельное оружие. Вскоре автомобиль был обнаружен на обочине проезжей части По данным пресс-службы Министерства обороны Беларуси, парень мог направиться в Полоцкий район (Витебская область) где проживает его девушка. В ведомстве отмечают, что в части парень был на хорошем счету пока не понятны мотивы его поступка.

В данный момент парня ищут силовики и военные. Объявлен план-перехват. Интересно, что Полоцкий район находится в противоположном конце страны от Бреста. То есть дезертиру должен был проделать путь через всю Беларусь.

По информации telegram-канала "NEXTA", Караткевичу пытались остановить под Лепелем сотрудники ГАИ. Парень отказался подчиниться, на что правоохранители открыли огонь. Военному удалось разбить автомобиль ГАИ и уехать в сторону поселка Ушачи. Здесь его догнали другие наряды гаишников. В результате, Караткевич оставил машину у ушел в лес.

По тревоге была поднята военная часть возле Лепеля. Сейчас армейцы с собаками прочесывают лес.

Напомним, с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области прошли совместные российско-белорусские учения.