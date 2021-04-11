Боятся? Песков озадачил новым объяснением переброски техники к границам Украины

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, несмотря на эскалацию военного конфликта на Донбассе и переброску военной техники к границам Украины, снова пошел в отказ из-за участия России в оккупации частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами", - указал он. - Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем".

При этом Песков в очередной раз настоял на позиции, что переброска военных сил "не должна вызывать ни у кого обеспокоенности".

"А как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия "не останется безучастной" к проблемам жителей оккупированного Донбасса, заявив, что Россия не имеет никакого отношения к этому военному конфликту.

Также пресс-секретарь Путина сказал, что в разговоре с российским президентом канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от России свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, хотя выразила по этому поводу беспокойство.

Как сообщал "Телеграф", ранее Песков был более категоричным и предрек Украине "резню", заговорив о своем вмешательстве.