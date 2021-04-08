Кремль утаил важную деталь разговора Путина с Меркель об Украине

Отчитываясь о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, в Кремле утаили то, что немецкий топ-чиновник призвал к деэскалации ситуации на Донбассе.

"Предметом разговора, среди прочего, было усиление российского военного присутствия в районе востока Украины. Канцлер призвала к расформированию этих подкреплений войск для деэскалации ситуации", - говорится в пресс-релизе немецкого правительства в четверг, 8 апреля.

Вот именно об этом и умолчали российские пропагандисты. Отметим, что у Путина, как обычно, переложили ответственность за оккупацию Донбасса на Украину.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который ранее возмущался разрешением Минобороны для украинских военных самостоятельно принимать решение об открытии огня на Донбассе, заявил, что если ВСУ станут инициатором открытых боевых действий на Донбассе, то это станет началом конца Украины.