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Путин пожаловался Меркель на Украину

Путин пожаловался Меркель на Украину
15:47 Сегодня Телеграф

После переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия Украины, российский лидер провел телефонный разговор с немецким канцлером, пожаловавшись на Украину.

Об этом говорится на официальном сайте администрации главы РФ

В частности, Путин, как и Меркель, высказал обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. При этом российский президент не преминул пожаловаться немецкому канцлеру на "провокационные действия Киева". По словам Путина, ВСУ якобы "целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения".

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В разговоре с немецким партнером Путин настаивает на соблюдении ранее достигнутых договоренностей. Правдивость этих тезисов из уст Путина вызывает серьезные сомнения, учитывая срыв заседания ТКГ в среду, 6 апреля, инициатором которого стала именно российская сторона.

Как сообщал "Телеграф", ранее после завершившегося безрезультатно заседания Трехсторонней контактной группы в среду, 7 апреля, боевики прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов, в результате чего ВСУ понесли потери.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Переговоры, Владимир Путин.
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