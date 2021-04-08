Путин пожаловался Меркель на Украину

После переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном без участия Украины, российский лидер провел телефонный разговор с немецким канцлером, пожаловавшись на Украину.

Об этом говорится на официальном сайте администрации главы РФ

В частности, Путин, как и Меркель, высказал обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. При этом российский президент не преминул пожаловаться немецкому канцлеру на "провокационные действия Киева". По словам Путина, ВСУ якобы "целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения".

В разговоре с немецким партнером Путин настаивает на соблюдении ранее достигнутых договоренностей. Правдивость этих тезисов из уст Путина вызывает серьезные сомнения, учитывая срыв заседания ТКГ в среду, 6 апреля, инициатором которого стала именно российская сторона.

Как сообщал "Телеграф", ранее после завершившегося безрезультатно заседания Трехсторонней контактной группы в среду, 7 апреля, боевики прицельно обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов, в результате чего ВСУ понесли потери.