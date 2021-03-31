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Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно

Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
08:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter

30 марта между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном прошли переговоры в форме видеоконференции.

В рамках разговора обсудили ситуацию в Украине и Беларуси, вакцину "Спутник V", оппозиционера Алексея Навального.

На конференции была затронута тема регистрации вакцины "Спутник V", если она пройдет все проверки качества. Также лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, и РФ на сайте Кремля "выразила озабоченность" действиями Киева.

В сообщении пресс-службы Макрона отмечено, что Россия должна взять на себя обязанность урегулирования ситуации на Донбассе и выхода из кризиса при соблюдении Минских договоров.

Как пишет сайт канцлера ФРГ, Ангела Меркель призвала проводить встречи в полном формате "нормандской четверки", то есть вместе с Украиной.

Был затронут вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, однако, на сайте Кремля по этой теме ничего не говорится, в то время как пресс-службы президентов Франции и Германии призывают к необходимости соблюдения его прав.

Главы государств обсудили также обстановку в Беларуси, в Ливии, Сирии. При этом подчеркнув готовность продолжать реализовывать иранскую ядерную программу.

Стоит напомнить, что ранее, 29 марта в МИД Украины высказали касательно желания Путина провести переговоры в формате "норманди", но без Украины.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Владимир Путин, Эммануэль Макрон.
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