Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно

30 марта между президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном прошли переговоры в форме видеоконференции.

В рамках разговора обсудили ситуацию в Украине и Беларуси, вакцину "Спутник V", оппозиционера Алексея Навального.

На конференции была затронута тема регистрации вакцины "Спутник V", если она пройдет все проверки качества. Также лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, и РФ на сайте Кремля "выразила озабоченность" действиями Киева.

В сообщении пресс-службы Макрона отмечено, что Россия должна взять на себя обязанность урегулирования ситуации на Донбассе и выхода из кризиса при соблюдении Минских договоров.

Как пишет сайт канцлера ФРГ, Ангела Меркель призвала проводить встречи в полном формате "нормандской четверки", то есть вместе с Украиной.

Был затронут вопрос об оппозиционере Алексее Навальном, однако, на сайте Кремля по этой теме ничего не говорится, в то время как пресс-службы президентов Франции и Германии призывают к необходимости соблюдения его прав.

Главы государств обсудили также обстановку в Беларуси, в Ливии, Сирии. При этом подчеркнув готовность продолжать реализовывать иранскую ядерную программу.

Стоит напомнить, что ранее, 29 марта в МИД Украины высказали касательно желания Путина провести переговоры в формате "норманди", но без Украины.