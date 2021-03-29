"Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского

В МИД Украины отреагировали на намерения российского президента Владимира Путина провести переговоры с лидерами Германии и Франции об урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом Европейской правде заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - отметил он.

По его словам, переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта стоит вести лишь полным составом "норманди", то есть с участием президента Украины.

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров нормандской четверки", - сказал Николенко.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что российский президент не планирует проводить переговоры со своим украинским коллегой.

Вместе с тем, он заявил, что Путин готовится и согласовывает проведение видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.