Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявил, что у Владимира Путина нет пока в планах разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который анонсировал переговоры с главами стран «нормандской четверки» после недавнего обстрела позиций ВСУ на Донбассе, когда погибли четверо украинских военных и двое были ранены.

Ситуацию с переговорами и обстрелами проанализировал для «Телеграфа» генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Владимир Зеленский, став президентом, в том числе, благодаря обещаниям быстро завершить конфликт на Донбассе, начал отрабатывать простые механизмы решения этой очень непростой задачи. Он понимал, что вопрос возврата Крыма – это тяжело, долго и, скорее всего, дело дальней перспективы. А по Донецку-Луганску ему казалось, можно всё быстро «порешать» с Путиным. Вот только к встрече глав государств «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019-го Россия подошла максимально подготовленной. С набором предложений, в том числе об имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера. И с четкими акцентами, что сперва – политическая часть Минских соглашений, выборы, изменения украинского законодательства в ракурсе амнистии и «особого статуса». А потом уж другие вопросы, в том числе связанные с передачей контроля над границей. Даже безопасностные моменты – полное прекращение огня, вывод войск, забалтывались или замалчивались. В свою очередь, украинская сторона, судя по тому, что мы получили после встречи, не предложила фактически ничего. Лишь согласилась на предложения других членов «четверки». А потом, когда Зеленский и его Офис столкнулись с неприятием обществом всякого рода уступок стране-агрессору, с несогласием переписывать Конституцию Украины фактически под диктовку Кремля, оказалось, что мы не готовы играть по путинским правилам. Как не готовы и предложить что-то взамен. В результате ситуация зашла в тупик», - отмечает Николай Маломуж.

При этом, подчеркивает он, если позиция украинской власти менялась (от примиренческой ко всё более жесткой, с упором на отстаивание национальных интересов), российская остается неизменной. Суть ее, по словам генерала, заключается в создании фактически автономного региона, этакого пророссийского анклава на территории Украины. Фактически он будет под контролем РФ, которая намерена использовать «особо статусный Донбасс» в качестве рычага влияния на Украину в целом. Для срыва евроинтеграции, евроатлантической интеграции, для подрыва экономической стабильности, для торможения процесса реформа и так далее.

«Именно эту задачу Россия упорно продвигает через разные механизмы. Давит по дипломатической линии – через МИД, через своих дипломатов за рубежом, через лояльных Кремлю западных политиков. Давит информационно – пропаганда не устает вбивать в головы людей, что это де Киев не выполняет «Минск», это украинская власть не хочет «вернуть Донбасс». При этом Россия всячески пытается усадить Киев за стол переговоров с «администрациями» т.н. «ДНР» и «ЛНР». Фактически легализуя эти квазиобразования и примеряя на себя статус посредника, а не стороны конфликта, - поясняет Николай Маломуж. – А дополняют дипломатические и информационные инструменты более острое оружие – усиление провокаций на фронте. В том числе – обстрелы. Целенаправленные, с задачей максимального урона для защитников Украины. Как тот, что произошел 26 марта в районе н.п. Шумы. И тут же подключается информационная и дипломатическая «гвардия», уверяя, что это украинская власть виновата. Мол, не хочет идти на переговоры с Донецком и Луганском, а люди гибнут. Это отточенная техника гибридной войны. Наносить удары разными инструментами с одной целью – добиться своей трактовки событий, сделать всё по-своему, переломить оппонента через колено».

Генерал уверен, что мы не должны поддаваться. Но мало обороняться и отвечать ударом на удар. Следует работать на упреждение.

«Сейчас нет понимания, как создать условия, чтобы РФ пошла на системные уступки. Чтобы гарантировала стабильное прекращение огня, вывод войск и военной техники, установлением хотя бы международного контроля за границей. Всего того, что позволит вернуть на временно оккупированные территории украинскую юрисдикцию, международное право. Президент, МИД, разведывательное сообщество должны действовать на международной арене, создавая формат поддержки Украины со стороны других стран. Подключая «Большую двадцатку», делая переговорный процесс более глобальным, интересным разным игрокам. К сожалению, этого нет. Потому всё по кругу: Россия давит, мы не поддаемся, количество жертв увеличивается, переговорный процесс в тупике. И тупик этот - вина не только РФ и подконтрольных ей ОРДЛО, но и вина нашего руководства, которое не может сформировать четкую позицию по данной проблеме, выписать взаимоприемлемую «дорожную карту». А нет этого, потому что на соответствующих должностях нет высококлассных специалистов, профессионалов серьезного уровня. И пока этого не будет, не будет и подвижек в урегулировании конфликта», - считает Николай Маломуж.

О том, почему не сработает новый мирный план по Донбассу, «Телеграфу» рассказал один из участников политической подгруппы ТКГ, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.