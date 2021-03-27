Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке, опубликованной 26 марта интернет-изданием "LB.ua", заявил, что нарастающая последние два месяца эскалация на Донбассе, сопровождаемая гибелью многих украинских военных, обусловлена активность вражеских снайперов, которым отдали четкий приказ на убийство бойцов ВСУ. Мол, именно от их пуль чаще всего гибнут защитники Украины.

В тот же день оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области из минометов калибра82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения.

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказал «Телеграфу», почему РФ пошла на обострение.

«Есть два важных фактора происходящего. Первый - обострение внутриполитической ситуации в России. Оно связанно как с арестом и заключением Навального с последующими акциями протеста, так и с еще большим обнищанием населения, отсутствием реальных перспектив изменений, всепоглощающей коррупцией. Всё это приводит к существенному падению рейтингов власти. А в этом году, напомню, в РФ планируются выборы в Госдуму. С другой стороны есть усиление внешнеполитического давления. Это связано, прежде всего, с приходом в Белый дом Джо Байдена. Мы слышим резкие заявления в адрес России, на Путина ставят клеймо «убийца», идет речь об усилении санкций. Всё это побуждает Кремль к "решительным действиям". Похоже, решение принято в пользу той из кремлевских башен, которая ратует за жесткую позицию на международной и внутренней арене», - поясняет Юрий Кочевенко.

По мнению эксперта, Кремль считает необходимым показать свою "решительность", готовность воевать, если придется. В целом - идти до конца.

«Именно отсюда - это бряцанье оружием как в реальном, так и в дипломатическом смысле. Попытка запугать международное сообщество по принципу "я дурак - я выстрелю", "а у нас ракеты есть". Военные маневры, обострение на Донбассе, которое не обострение даже, а периодически повторяющаяся ситуация. Мы видим очередной всплеск террористической активности россиян и их пособников. Целью - поразить максимальное число украинских военнослужащих. Так Россия пытается перебить внутреннюю повестку дня («смотрите, что там в Украине творится»), а также усилить давление на украинскую власть, принуждая к переговорам на своих условиях. В Кремле понимают, что убийство украинских военных вызывают в украинском обществе резкую реакцию. И направлена она, как это ни удивительно, в первую очередь не на оккупантов, а на украинскую власть. Одни критикуют ее за нерешительность, другие – за то, что нет обещанного президентом быстрого мира», - говорит Юрий Кочевенко.

Эксперт не ожидает существенной эскалации военной составляющей конфликта. А эскалация информационная, дипломатическая будет и есть.

«Пока переходить к активным наступательным действиям России не выгодно. Это будет стоить гораздо больших потерь, чем в 2014-м. И человеческих, и экономических, - подчеркивает Юрий Кочевенко. - Усилятся санкции, остановятся даже те немногие международные проекты с участием РФ, которые есть. Не даром 47 стран через свои постоянные представительства при ООН напомнили, что Россия – не посредник, а участник конфликта… Но это не значит, что в Кремле вдруг не решат устроить «маленькую победоносную войну» под прикрытием какого-то пропагандистского трюка. И нам нужно быть к этому готовыми. Всегда».

Как сообщал ранее "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский обратился в пятницу, 26 марта, к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ в Донецкой области и гибели четырех украинский военнослужащих.