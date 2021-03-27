Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
Заболеваемость по-прежнему высокая, но снизилась смертность: обстановка с COVID-19 в Украине 27 марта
Заболеваемость по-прежнему высокая, но снизилась смертность: обстановка с COVID-19 в Украине 27 марта
Может ли непривитый ребенок ходить в школу - разъясняем решение Верховного суда Украины
Может ли непривитый ребенок ходить в школу - разъясняем решение Верховного суда Украины
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 27 марта

Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный

Почему Путин устроил обострение на Донбассе и при чем здесь Навальный
09:49 Сегодня Телеграф Владимир Путин (фото - pnp.ru)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке, опубликованной 26 марта интернет-изданием "LB.ua", заявил, что нарастающая последние два месяца эскалация на Донбассе, сопровождаемая гибелью многих украинских военных, обусловлена активность вражеских снайперов, которым отдали четкий приказ на убийство бойцов ВСУ. Мол, именно от их пуль чаще всего гибнут защитники Украины.

В тот же день оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области из минометов калибра82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения.

После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко рассказал «Телеграфу», почему РФ пошла на обострение.

«Есть два важных фактора происходящего. Первый - обострение внутриполитической ситуации в России. Оно связанно как с арестом и заключением Навального с последующими акциями протеста, так и с еще большим обнищанием населения, отсутствием реальных перспектив изменений, всепоглощающей коррупцией. Всё это приводит к существенному падению рейтингов власти. А в этом году, напомню, в РФ планируются выборы в Госдуму. С другой стороны есть усиление внешнеполитического давления. Это связано, прежде всего, с приходом в Белый дом Джо Байдена. Мы слышим резкие заявления в адрес России, на Путина ставят клеймо «убийца», идет речь об усилении санкций. Всё это побуждает Кремль к "решительным действиям". Похоже, решение принято в пользу той из кремлевских башен, которая ратует за жесткую позицию на международной и внутренней арене», - поясняет Юрий Кочевенко.

По мнению эксперта, Кремль считает необходимым показать свою "решительность", готовность воевать, если придется. В целом - идти до конца.

Теперь официально: подозрительную активность боевиков на Донбассе подтвердила СММ ОБСЕ

«Именно отсюда - это бряцанье оружием как в реальном, так и в дипломатическом смысле. Попытка запугать международное сообщество по принципу "я дурак - я выстрелю", "а у нас ракеты есть". Военные маневры, обострение на Донбассе, которое не обострение даже, а периодически повторяющаяся ситуация. Мы видим очередной всплеск террористической активности россиян и их пособников. Целью - поразить максимальное число украинских военнослужащих. Так Россия пытается перебить внутреннюю повестку дня («смотрите, что там в Украине творится»), а также усилить давление на украинскую власть, принуждая к переговорам на своих условиях. В Кремле понимают, что убийство украинских военных вызывают в украинском обществе резкую реакцию. И направлена она, как это ни удивительно, в первую очередь не на оккупантов, а на украинскую власть. Одни критикуют ее за нерешительность, другие – за то, что нет обещанного президентом быстрого мира», - говорит Юрий Кочевенко.

Эксперт не ожидает существенной эскалации военной составляющей конфликта. А эскалация информационная, дипломатическая будет и есть.

«Пока переходить к активным наступательным действиям России не выгодно. Это будет стоить гораздо больших потерь, чем в 2014-м. И человеческих, и экономических, - подчеркивает Юрий Кочевенко. - Усилятся санкции, остановятся даже те немногие международные проекты с участием РФ, которые есть. Не даром 47 стран через свои постоянные представительства при ООН напомнили, что Россия – не посредник, а участник конфликта… Но это не значит, что в Кремле вдруг не решат устроить «маленькую победоносную войну» под прикрытием какого-то пропагандистского трюка. И нам нужно быть к этому готовыми. Всегда».

Как сообщал ранее "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский обратился в пятницу, 26 марта, к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ в Донецкой области и гибели четырех украинский военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 3,008

Все по теме:

Украина, США, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Навальный, Юрий Кочевенко, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ
02 Во Львове внезапно умерла депутат - вдова погибшего бойца АТО: сиротами остались двое детей
03 Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
04 Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед
05 На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После обстрела под Шумами боевики &quot;ДНР&quot; проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы
После обстрела под Шумами боевики "ДНР" проигнорировали запросы на тишину и продолжили обстрелы
На трассе &quot;Керчь - Севастополь&quot; заметили перемещения военной техники РФ (видео)
На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Не только украинский борщ: список культурного наследия ЮНЕСКО хотят пополнить выпечкой
Не только украинский борщ: список культурного наследия ЮНЕСКО хотят пополнить выпечкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь