Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ в Донецкой области и гибели четырех украинский военнослужащих.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Президент и глава Офиса президента (Андрей Ермак, - ред.) Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сказал он.

Помимо того он указал, что украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ относительно экстренного заседания подгруппы по безопасности 27 марта.

По словам Арестовича, для того чтобы переговоры эффективно продолжались надо добиться полного прекращения огня на Донбассе.

Сам Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и призвал всех лидеров "нормандской четверки" и международных партнеров сделать все возможное для восстановления "режима тишины" на востоке Украины.

Ціна війни – життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю усіх лідерів #N4 та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2021

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.