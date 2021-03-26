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Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"

Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "нормандской четверки" относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ в Донецкой области и гибели четырех украинский военнослужащих. 

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24". 

"Президент и глава Офиса президента (Андрей Ермак, - ред.) Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих", - сказал он. 

Помимо того он указал, что украинская делегация в ТКГ обратилась к ОБСЕ относительно экстренного заседания подгруппы по безопасности 27 марта. 

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По словам Арестовича, для того чтобы переговоры эффективно продолжались надо добиться полного прекращения огня на Донбассе. 

Сам Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и призвал всех лидеров "нормандской четверки" и международных партнеров сделать все возможное для восстановления "режима тишины" на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Алексей Арестович, ОРДЛО, ТКГ, ООС, ОПУ.
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